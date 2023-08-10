Рынок финуслуг: 17 небанков ушло с рынка в июле

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Кто покинул рынок

Количество банков в июле не изменилось — 65.

Из реестров исключены 17 участников рынка небанковских финансовых услуг: десять финансовых компаний, два ломбарда и один кредитный союз исключен из реестров добровольно, в то же время другие две финансовые компании, один страховщик, один кредитный союз — принудительно.

В течение июля в реестр включен один страховой брокер и одна коллекторская компания.

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Лицензия на осуществление деятельности предоставлятеля финансовых платежных услуг была выдана одной финансовой компании.

В то же время, десяти финансовым компаниям, трем ломбардам и одному кредитному союзу аннулированы все лицензии добровольно (на основании поданных ими заявлений), а одному страховщику — принудительно (как мера влияния). В июле также добровольно аннулирована часть из имеющихся лицензий четырем финансовым компаниям, а двум другим — принудительно. В то же время возобновлено действие лицензий двум финансовым компаниям и одному кредитному союзу.

Кто работает на рынке

По состоянию на 31 июля на небанковском рынке работали:

102 страховщика non-life (в июне было 103)

12 life-страховщиков (количество не изменилось), один страховщик со специальным статусом, 162 ломбарда (было 164)

149 кредитных союзов (было 151)

82 лизинговые компании (количество не изменилось)

617 финансовых компаний (было 629)

57 страховых брокеров (было 56)

68 коллекторских компаний (было 67).

Кроме того, на рынке признано 25 банковских групп (количество не изменилось) и 21 небанковскую финансовую группу (было 22).

На платежном рынке действуют 29 платежных систем, созданных резидентами, учитывая государственные (было 32), и 16 международных платежных систем, созданных нерезидентами (количество не изменилось).

Кроме того, на рынке действуют предоставлятели финансовых платежных услуг, среди них 17 платежных учреждений (количество не изменилось), 11 финансовых учреждений, имеющих право на предоставление платежных услуг (было 10), три банка — эмитенты электронных денег (количество не изменилось) и один оператор почтовой связи (количество не изменилось).