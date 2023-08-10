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10 августа 2023, 15:53 Читати українською

НБУ утвердил Концепцию открытого банкинга

Национальный банк утвердил Концепцию открытого банкинга, определяющую направления развития, дорожную карту и ключевые требования по внедрению в Украине открытого банкинга (Open Banking). Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Национальный банк утвердил Концепцию открытого банкинга, определяющую направления развития, дорожную карту и ключевые требования по внедрению в Украине открытого банкинга (Open Banking).
Фото: bank.gov.ua

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Над созданием этого документа НБУ совместно работал с рабочими группами участников платежного рынка.

«Его принятие еще на один шаг приближает украинский платежный рынок к европейскому», — отметил регулятор.

Открытый банкинг

Открытый банкинг предполагает структурированный и безопасный обмен данными между поставщиками платежных услуг через открытые API. Ключевым преимуществом такого обмена является предоставление возможности пользователям финансовых услуг выбирать удобный и современный способ использования своих счетов, а для бизнеса наладить взаимовыгодную синергию и сотрудничество, получить больше возможностей для развития своих решений.

«Внедрение в Украине открытого банкинга окажет положительное влияние на рынок финансовых услуг. В частности, будет способствовать развитию финтеха, внедрению инноваций в платежной сфере, усилению конкуренции и, как следствие, улучшению качества существующих и созданию новых платежных услуг и продуктов», — прокомментировал заместитель председателя НБУ Алексей Шабан.

Основные тезисы Концепции

  • открытый банкинг играет ключевую роль в будущем финансовом рынке. Речь идет о развитии новой экосистемы, основанной на интерфейсе прикладного программирования (АРИ) и предназначенной для разработки платежных продуктов и услуг — более разнообразных и привлекательных для клиентов;
  • содержание открытого банкинга состоит в том, что банки и другие поставщики платежных услуг по обслуживанию счета должны открыть свои АРИ для поставщиков нефинансовых платежных услуг с возможностью подключения к интерфейсам их сервисов с целью получения доступа к сведениям по счету пользователя и инициированию платежных операций. Взаимодействие участников открытого банкинга должно основываться на принципах взаимной выгоды, недискриминации, учете всех сторон с целью удовлетворения потребностей пользователей;
  • в открытом банкинге только пользователь (физическое или юридическое лицо) решает, кто должен получить доступ к его счету и конкретному объему информации о счете. С помощью открытого банкинга пользователи смогут более эффективно пользоваться своими средствами на счете, используя консолидированную в одном платежном приложении информацию о движении средств и их остаток на своих счетах, открытых в различных финансовых учреждениях;
  • новой экосистеме открытого банкинга каждый играет определенную роль в обеспечении создания правил и принципов взаимодействия и обмена данными, которые должны быть понятны и приемлемы для банков, поставщиков финансовых и нефинансовых платежных услуг, технологических операторов;
  • в отличие от традиционного банковского обслуживания открытый банкинг возлагается на технологическую сеть банков и других поставщиков нефинансовых платежных услуг, что позволяет им осуществлять эффективный обмен информацией по предварительному согласию пользователя;
  • учитывая, что большинство рыночных решений разработано на основе открытой структуры API, благодаря открытому банкингу состоится трансформация платежного рынка, стимулирование развития финтехов, появятся новые возможности для развития и масштабирования экосистемы, возрастет уровень конкуренции среди участников платежного рынка. В то же время регулятор позаботится о высоком уровне защиты прав пользователей и безопасности данных;
  • Нацбанк будет определять основные принципы работы открытого банкинга и направления его дальнейшего развития в соответствии с неотложными потребностями рынка, а также будет обеспечивать нормативно-правовое регулирование работы открытого банкинга и надзор за соблюдением поставщиками платежных услуг его требований. Технические спецификации будут утверждаться регулятором на основе совместных наработок с участниками рынка.

НБУ также напомнил, что закон Украины «О платежных услугах» предусматривает, что открытый банкинг должен заработать в Украине в августе 2025 года.

Согласно Концепции, Нацбанк планирует разработать и утвердить нормативно-правовые акты, необходимые для внедрения открытого банкинга.

Источник: Минфин
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