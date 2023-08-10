Китайские интернет-гиганты заказали чипы Nvidia на $5 миллиардов

Китайские интернет-гиганты спешат приобрести высокопроизводительные чипы Nvidia, необходимые для построения генеративных систем искусственного интеллекта (ИИ). Они сделали заказ на $5 млрд в условиях ажиотажа, вызванного опасениями, что США введут новый экспортный контроль. Об этом сообщает Financial Times.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Компания Baidu, ByteDance, Tencent и Alibaba сделала заказ на сумму $1 млрд на приобретение около 100 тыс. процессоров A800 у американского производителя чипов Nvidia, которые должны быть поставлены в этом году.

По словам двух собеседников, близких к Nvidia, китайские группы также приобрели графические процессоры на сумму $4 млрд, которые будут поставлены в 2024 году.

Ажиотаж вокруг ИИ усилился за последний год, графические процессоры Nvidia стали самым популярным товаром среди крупнейших мировых технологических компаний, чтобы обеспечить вычислительную мощность для разработки крупных языковых моделей ИИ.

Китайские интернет-группы наперегонки запасаются чипами A800 из-за опасений, что администрация Байдена рассматривает возможность введения новых экспортных ограничений, затрагивающих даже ослабленные чипы Nvidia, а также более широкий дефицит графических процессоров, вызванный огромным спросом.

В среду Вашингтон объявил о запрете со следующего года на некоторые американские инвестиции в китайские квантовые вычисления, передовые чипы и искусственный интеллект.

«Без чипов Nvidia мы не можем продолжать обучение для какой-либо большой языковой модели», — сказал один из сотрудников Baidu.

Читайте также: Nvidia может стать самой дорогой компанией в мире

Компании разрабатывают свои модели после успеха ChatGPT, чат-бота, запущенного OpenAI при поддержке Microsoft восемь месяцев назад.

В ByteDance есть многочисленные небольшие команды, работающие над разными продуктами генеративного ИИ, в том числе над чат-ботом под кодовым названием Grace, который сейчас проходит внутреннее тестирование.

В начале 2023 года компания ByteDance протестировала функцию генеративного ИИ для своего приложения для социальных сетей TikTok под названием TikTok Tako, использующей лицензию на ChatGPT от OpenAI.