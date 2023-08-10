В июле 2023 года Министерство финансов Украины привлекло в госбюджет около 25 млрд грн через выпуск военных облигаций. Об этом говорится в сообщении министерства.
В июле Минфин привлек в бюджет 25 миллиардов через выпуск ОВГЗ (инфографика)
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Сколько выпустили ОВГЗ
В январе-июле 2023 года было выпущено военных облигаций на сумму 156 млрд грн.
Средства были направлены на обеспечение Вооруженных Сил Украины наиболее необходимым, в частности, оружием, патронами, техникой, едой и медикаментами.
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Что такое военные облигации
Военные облигации — это инвестиция в ускорение победы Украины над агрессором.
Любой гражданин Украины может приобрести военные облигации через уполномоченные банки или лицензированных брокеров.
Минфин приступил к выпуску военных облигаций 1 марта 2022 года, через несколько дней после начала полномасштабного вторжения.
Общий объем привлеченного финансирования через военные облигации составляет около 356 млрд грн.
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