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10 августа 2023, 13:10 Читати українською

В июле Минфин привлек в бюджет 25 миллиардов через выпуск ОВГЗ (инфографика)

В июле 2023 года Министерство финансов Украины привлекло в госбюджет около 25 млрд грн через выпуск военных облигаций. Об этом говорится в сообщении министерства.

В июле 2023 года Министерство финансов Украины привлекло в госбюджет около 25 млрд грн через выпуск военных облигаций.
Фото: depositphotos

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Сколько выпустили ОВГЗ

В январе-июле 2023 года было выпущено военных облигаций на сумму 156 млрд грн.

Средства были направлены на обеспечение Вооруженных Сил Украины наиболее необходимым, в частности, оружием, патронами, техникой, едой и медикаментами.

Читайте: Военные валютные ОВГЗ: где купить и сколько на них можно заработать

Что такое военные облигации

Военные облигации — это инвестиция в ускорение победы Украины над агрессором.

Любой гражданин Украины может приобрести военные облигации через уполномоченные банки или лицензированных брокеров.

Минфин приступил к выпуску военных облигаций 1 марта 2022 года, через несколько дней после начала полномасштабного вторжения.

Общий объем привлеченного финансирования через военные облигации составляет около 356 млрд грн.

Источник: Минфин
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