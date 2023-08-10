В июле 2023 года украинцы приобрели 924 легковых автомобиля, ввезенных из Китая. Из этого количества 616 авто — новых, 308 — подержанных. Об этом сообщает Укравтопром.
В июле украинцы приобрели почти тысячу легковых авто, ввезенных из Китая. Самые популярные модели
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Отмечается, что абсолютное большинство легковых автомобилей из Китая были электромобили — 83%.
Самые популярные модели
Самые популярные модели легковушек китайского происхождения, прошедшие в июле свою первую регистрацию в Украине:
- Volkswagen ID.4 — 326 ед.;
- Volkswagen ID.6 — 70 ед.;
- Dongfeng/Honda M-NV — 64 ед.;
- Toyota BZ4X — 52 ед.;
- Honda E — 50 ед.;
- Chery Tiggo 4 — 27 ед.;
- Chery Tiggo 2 — 24 ед.;
- MG HS — 20 ед.;
- Volkswagen ID.3 — 17 ед.;
- Jetour X70 — 17 ед.
Напомним
«Минфин» писал, что июльский рынок продаж гибридных легковых авто продемонстрировал рекордный показатель за последние 19 месяцев.
Источник: Минфин
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