Курс валют на 10 августа: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

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В обменниках доллар прибавил 4 копейки в покупке, а в продаже подешевел на 2 копейки. Курс евро в покупке прибавил 5 копеек, а в продаже не изменился.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,00−37,55 грн. Евро покупают за 40,80 грн, а продают за 41,50 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,50−37,48, евро — 41,25−41,40 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 36,56−36,93 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 40,21−40,60 грн/евро.

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