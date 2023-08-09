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9 августа 2023, 16:48 Читати українською

Инфляция в Украине упала до 11,3%. Как изменились цены в июле

Потребительские цены в Украине в июле 2023 года по сравнению с июлем прошлого года выросли на 11,3%. Это меньше, чем годовая инфляция месяцем раньше (12,8%). Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Потребительские цены в Украине в июле 2023 года по сравнению с июлем прошлого года выросли на 11,3%.
Фото: gmk.center

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По данным ведомства, цены в июле упали на 0,6% (в июне выросли на 0,8%, в мае 0,5%, в апреле — 0,2%, в марте — 1,5%, в феврале — 0,7%, в январе — 0,8%). С начала года цены выросли на 4%.

В течение года продукты питания подорожали на 12,8%. Больше всего подорожали яйца — на 56,4%, фрукты — 25,1% и мясо — 22,3%.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 12,5%, на одежду и обувь — снизились на 0,9%.

Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали на 14,7% (в том числе электроэнергия — на 69,7%).

Что еще подорожало

  • Предметы домашнего обихода и бытовая техника подорожали на 12,7%,
  • здравоохранение — на 13,7%,
  • транспорт — на 1,9%,
  • цены на связь — на 7,4%,
  • цены на отдых и культуру — на 7,3%,
  • цены на образование — на 9,9%,
  • рестораны и отели — на 18,5%,
  • разные товары и услуги — на 15,7%.

Напомним

«Минфин» писал, что, по прогнозу НБУ, инфляция в Украине существенно замедлится и составит 10,6% в конце 2023 года.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

+
+15
zevs1
zevs1
9 августа 2023, 18:10
#
Народ беднеет потому и цены падают там где присутствует конкуренция.

Монополий это не касается у них всё только растет в цене.
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