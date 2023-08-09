Инфляция в Украине упала до 11,3%. Как изменились цены в июле

Потребительские цены в Украине в июле 2023 года по сравнению с июлем прошлого года выросли на 11,3%. Это меньше, чем годовая инфляция месяцем раньше (12,8%). Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

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По данным ведомства, цены в июле упали на 0,6% (в июне выросли на 0,8%, в мае 0,5%, в апреле — 0,2%, в марте — 1,5%, в феврале — 0,7%, в январе — 0,8%). С начала года цены выросли на 4%.

В течение года продукты питания подорожали на 12,8%. Больше всего подорожали яйца — на 56,4%, фрукты — 25,1% и мясо — 22,3%.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 12,5%, на одежду и обувь — снизились на 0,9%.

Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали на 14,7% (в том числе электроэнергия — на 69,7%).

Что еще подорожало

Предметы домашнего обихода и бытовая техника подорожали на 12,7%,

здравоохранение — на 13,7%,

транспорт — на 1,9%,

цены на связь — на 7,4%,

цены на отдых и культуру — на 7,3%,

цены на образование — на 9,9%,

рестораны и отели — на 18,5%,

разные товары и услуги — на 15,7%.

Напомним

«Минфин» писал, что, по прогнозу НБУ, инфляция в Украине существенно замедлится и составит 10,6% в конце 2023 года.