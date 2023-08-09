Потребительские цены в Украине в июле 2023 года по сравнению с июлем прошлого года выросли на 11,3%. Это меньше, чем годовая инфляция месяцем раньше (12,8%). Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.
Инфляция в Украине упала до 11,3%. Как изменились цены в июле
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По данным ведомства, цены в июле упали на 0,6% (в июне выросли на 0,8%, в мае 0,5%, в апреле — 0,2%, в марте — 1,5%, в феврале — 0,7%, в январе — 0,8%). С начала года цены выросли на 4%.
В течение года продукты питания подорожали на 12,8%. Больше всего подорожали яйца — на 56,4%, фрукты — 25,1% и мясо — 22,3%.
Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 12,5%, на одежду и обувь — снизились на 0,9%.
Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали на 14,7% (в том числе электроэнергия — на 69,7%).
Что еще подорожало
- Предметы домашнего обихода и бытовая техника подорожали на 12,7%,
- здравоохранение — на 13,7%,
- транспорт — на 1,9%,
- цены на связь — на 7,4%,
- цены на отдых и культуру — на 7,3%,
- цены на образование — на 9,9%,
- рестораны и отели — на 18,5%,
- разные товары и услуги — на 15,7%.
Напомним
«Минфин» писал, что, по прогнозу НБУ, инфляция в Украине существенно замедлится и составит 10,6% в конце 2023 года.
Комментарии - 1
Монополий это не касается у них всё только растет в цене.