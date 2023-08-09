Министр соцполитики рассказала, будет ли индексация пенсий в следующем году

Украинское правительство намерено провести индексацию пенсий по инфляции в 2024 году. Однако во время войны планы могут измениться. Об этом рассказала министр социальной политики Оксана Жолнович в интервью Укринформу.

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«Это требование, определенное законом, хотя на время военного положения его разрешено не проводить», — отметила Жолнович.

Она также напомнила, что в 2023 году индексацию пенсий провели.

«В следующем году попытаемся также, но сложно сказать, что будет ждать нас в начале весны после еще одной сложной зимы. Поэтому пока планируем, а жизнь покажет», — добавила министр.

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Индексация пенсий

С 1 марта 2023 года в Украине проведена индексация пенсий и повышены размеры минимальных пенсий и пенсионных выплат отдельным категориям пенсионеров. Размеры увеличения пенсии могли быть не менее 100 и не более 1500 грн.

По данным Пенсионного фонда, с 1 марта перечислено 10,5 млн пенсий, средний размер повышения составил 579,10 грн.

Средний размер пенсии за шесть месяцев 2023 года вырос на 688,85 грн или на 14,9% до 5 311,44 грн. При этом инфляция в Украине с начала 2023 года составила 4,6%.