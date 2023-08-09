ФРС обязала банки получать разрешения на операции со стейблкоинами

Федеральная резервная система США (ФРС) усилила надзор за подконтрольными государственными банками, которые участвуют в операциях с криптовалютами и стейблкоинами, сообщает Forklog.

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Согласно заявлению, перед выпуском, хранением или транзакциями с долларовыми токенами финучреждения обязаны получить письменное разрешение от ведомства.

Также банки должны иметь практику управления рисками в отношении кибербезопасности, ликвидности, соблюдения требований потребителей и борьбы с незаконным финансированием.

Дополнительно ФРС будет регулировать предоставление банковской инфраструктуры компаниям, занимающимся цифровыми активами и технологией блокчейн. Надзорные группы смогут по собственному усмотрению проверять финучреждения на предмет соответствия законодательству США.

Таким образом центробанк намерен обеспечить безопасность и надежность банковской системы.

Напомним

«Минфин» писал, что глава ФРС Джером Пауэлл назвал стейблкоины деньгами и призвал к их регулированию.

«Мы рассматриваем платежные стейблкоины как деньги. Мы считаем целесообразным получить достаточно сильную федеральную роль в происходящем вокруг стейблкоинов в будущем», — заявил он.