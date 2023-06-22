Федеральная резервная система США должна участвовать в регулировании «стабильных монет». Об этом заявил глава ведомства Джером Пауэлл в ходе выступления перед комитетом по финансовым услугам Палаты представителей, пишет Forklog.
Глава ФРС назвал стейблкоины деньгами и призвал к их регулированию
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Позиция Пауэлла
«Мы рассматриваем платежные стейблкоины как деньги. Мы считаем целесообразным получить достаточно сильную федеральную роль в происходящем вокруг стейблкоинов в будущем», — заявил он.
Пауэлл считает, что было бы ошибочно оставить ФРС «слабые» полномочия в сегменте и допустить создание большого объема частных денег на уровне штатов.
Он уверен, что его ведомство должно принимать участие в утверждении выпуска стейблкоинов в США.
На тех же слушаниях председатель комитета по финансовым услугам Палаты представителей Патрик МакГенри сообщил о планах провести голосование по законопроектам, регулирующим криптовалюты и стейблкоины, во вторую неделю июля. Глава ФРС скептически отнесся к этой идее и документу в целом.
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Позднее конгрессмены предложили обновленный вариант документа, который лишает Комиссию по ценным бумагам и биржам США юрисдикции в отношении этого класса активов.
Во время слушаний в Конгрессе политики раскритиковали законопроект за устаревшие данные в процессе подготовки и настояли на актуализации информации к следующему заседанию.
Напомним
В июне представили третью версию документа. Законодатели предложили ФРС в качестве надзорного органа для индустрии «стабильных монет». Это обязывает регулятора подготовить будущие требования к выпуску активов.
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