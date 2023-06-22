Глава ФРС назвал стейблкоины деньгами и призвал к их регулированию

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

22 июня 2023, 14:15 Читати українською

Глава ФРС назвал стейблкоины деньгами и призвал к их регулированию

Федеральная резервная система США должна участвовать в регулировании «стабильных монет». Об этом заявил глава ведомства Джером Пауэлл в ходе выступления перед комитетом по финансовым услугам Палаты представителей, пишет Forklog.

Федеральная резервная система США (ФРС) должна участвовать в регулировании «стабильных монет».
Фото: depositphotos

►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Позиция Пауэлла

«Мы рассматриваем платежные стейблкоины как деньги. Мы считаем целесообразным получить достаточно сильную федеральную роль в происходящем вокруг стейблкоинов в будущем», — заявил он.

Пауэлл считает, что было бы ошибочно оставить ФРС «слабые» полномочия в сегменте и допустить создание большого объема частных денег на уровне штатов.

Он уверен, что его ведомство должно принимать участие в утверждении выпуска стейблкоинов в США.

На тех же слушаниях председатель комитета по финансовым услугам Палаты представителей Патрик МакГенри сообщил о планах провести голосование по законопроектам, регулирующим криптовалюты и стейблкоины, во вторую неделю июля. Глава ФРС скептически отнесся к этой идее и документу в целом.

Читайте: Цифровой доллар и стейблкоины могут сосуществовать — Пауэлл

Позднее конгрессмены предложили обновленный вариант документа, который лишает Комиссию по ценным бумагам и биржам США юрисдикции в отношении этого класса активов.

Во время слушаний в Конгрессе политики раскритиковали законопроект за устаревшие данные в процессе подготовки и настояли на актуализации информации к следующему заседанию.

Напомним

В июне представили третью версию документа. Законодатели предложили ФРС в качестве надзорного органа для индустрии «стабильных монет». Это обязывает регулятора подготовить будущие требования к выпуску активов.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

💛💙Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.

🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы .

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает 1 незарегистрированный посетитель.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами