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9 августа 2023, 15:24 Читати українською

Министр финансов: Международная помощь в бюджете на 2024-й будет не меньше, чем в этом году

Доля международной помощи в бюджете на 2024-й будет не меньше, чем в этом году, сообщил в интервью «Радио Свобода» министр финансов Сергей Марченко. По его словам, она так же составит $42 млрд.

Доля международной помощи в бюджете на 2024-й будет не меньше, чем в этом году, сообщил в интервью «Радио Свобода» министр финансов Сергей Марченко.
Фото: epravda.com.ua

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Что ожидают в министерстве финансов

«Сейчас $42 млрд у нас — внешние потребности, во внешнем финансировании. На следующий год мы планируем не меньшую сумму. Почему? Потому что бюджет сектора безопасности и обороны мы будем планировать на уровне 2023 года: 1,6 трлн сейчас», — сказал министр.

Марченко добавил, что это еще не окончательная цифра.

«Это наши расходы, которые мы должны финансировать сами. И поэтому сейчас у меня никаких оснований нет, чтобы подавать бюджет на сектор безопасности и обороны меньше», — рассказал он.

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По словам министра, запланированная финансовая помощь от партнеров «не данность», и пока не все поступления от международных партнеров подтверждены.

«На 2024 год пока есть понимание лишь, что у нас есть помощь от ЕС. €50 млрд на четыре года. Есть МВФ, который нам помогает собрать эти обязательства. Надеюсь, что будут США», — отметил он.

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Источник: Минфин
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