Министр финансов: Международная помощь в бюджете на 2024-й будет не меньше, чем в этом году

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что ожидают в министерстве финансов

«Сейчас $42 млрд у нас — внешние потребности, во внешнем финансировании. На следующий год мы планируем не меньшую сумму. Почему? Потому что бюджет сектора безопасности и обороны мы будем планировать на уровне 2023 года: 1,6 трлн сейчас», — сказал министр.

Марченко добавил, что это еще не окончательная цифра.

«Это наши расходы, которые мы должны финансировать сами. И поэтому сейчас у меня никаких оснований нет, чтобы подавать бюджет на сектор безопасности и обороны меньше», — рассказал он.

Читайте: Украина в прошлом году получила 495 миллиардов из-за целевого фонда Всемирного банка

673="123″ data-gtm-vis-has-fired-1698882673="1″ data-gtm-vis-recent-on-screen-1698882673="123″ data-gtm-vis-total-visible-time-1698882673="100″ itemprop="articleBody">

По словам министра, запланированная финансовая помощь от партнеров «не данность», и пока не все поступления от международных партнеров подтверждены.

«На 2024 год пока есть понимание лишь, что у нас есть помощь от ЕС. €50 млрд на четыре года. Есть МВФ, который нам помогает собрать эти обязательства. Надеюсь, что будут США», — отметил он.

Читайте: Национальный банк ожидает, что в этом году международная помощь достигнет 42 миллиардов