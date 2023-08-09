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9 августа 2023, 15:11 Читати українською

TSMC построит в Германии завод по производству чипов стоимостью 10 миллиардов евро

Крупнейший в мире производитель полупроводников — тайваньская компания TSMC — в партнерстве с Bosch и производителями микросхем Infineon и NXP построит в Дрездене завод по производству микросхем стоимостью 10 млрд евро. Об этом сообщает Financial Times.

Крупнейший в мире производитель полупроводников — тайваньская компания TSMC — в партнерстве с Bosch и производителями микросхем Infineon и NXP построит в Дрездене завод по производству микросхем стоимостью 10 млрд евро.
Фото: wikipedia.org

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TSMC начнет строительство завода в Германии вместе с тремя союзниками, поскольку компания стремится к глобальной диверсификации в ответ на беспокойство клиентов из-за геополитической напряженности.

Совет директоров TSMC одобрил инвестиции в акционерный капитал в размере до 3,5 млрд евро в компанию European Semiconductor Manufacturing Company GmbH.

Правительство Германии предложило TSMC половину от общей суммы — 5 млрд евро — в виде субсидий для поддержки проекта.

Строительство должно начаться в 2024 году и завершиться через три года.

70% в совместном предприятии будет принадлежать TSMC, другим компаниям — по 10%. Этот проект является частью масштабной программы правительства Германии по развитию полупроводниковой отрасли и привлечению иностранных компаний к созданию производственных предприятий на территории Германии.

Читайте также: Германия инвестирует 20 миллиардов евро в заводы Intel, TSMC и других производителей чипов — Bloomberg

В июне канцлер Германии Олаф Шольц и генеральный директор корпорации Intel Пэт Хелсингер подписали соглашение о том, что компания увеличит свои инвестиции в строительство заводов по производству чипов в Магдебурге, а немецкие власти расширят поддержку этого проекта.

Стороны договорились, что Германия выделит компании субсидию в размере 10 млрд. евро. Intel ранее сообщала, что намерена потратить на строительство завода в Магдебурге 17 млрд евро. Теперь компания намерена построить два завода и оценивает инвестиции в 30 млрд евро. Первый завод должны запустить через четыре-пять лет.

Источник: Минфин
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