В прошлом месяце автопарк Украины пополнили более 1,5 тыс. гибридных легковых автомобилей, что является рекордным показателем за последние 19 месяцев. Об этом сообщает Укравтопром.
Июльский рынок продаж гибридных легковых авто продемонстрировал рекордный показатель за последние 19 месяцев
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Доля новых авто из этого количества составила 62%. При этом на июльском рынке новых легковых автомобилей «гибриды» охватили 18% продаж.
Топ новых легковых «гибридов»
- Лидером рынка гибридов стал Toyota RAV-4 (266 шт.);
- Второй по популярности — Nissan Qashqai (92 шт.);
- Третий результат у гибридного Mercedes-Benz GLE (60 шт.).
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Топ импортируемых подержанных «гибридов»
- В регистрациях импортируемых подержанных авто с гибридными силовыми установками первенство у Ford Fusion US (71 шт.);
- На втором месте — Ford C-Max (46 шт.);
- Третье место за Toyota Prius (42 шт.).
Источник: Минфин
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