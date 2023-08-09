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9 августа 2023, 12:58 Читати українською

Июльский рынок продаж гибридных легковых авто продемонстрировал рекордный показатель за последние 19 месяцев

В прошлом месяце автопарк Украины пополнили более 1,5 тыс. гибридных легковых автомобилей, что является рекордным показателем за последние 19 месяцев. Об этом сообщает Укравтопром.

В прошлом месяце автопарк Украины пополнили более 1,5 тыс.
Фото: autoexpress.co.uk

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Доля новых авто из этого количества составила 62%. При этом на июльском рынке новых легковых автомобилей «гибриды» охватили 18% продаж.

Топ новых легковых «гибридов»

  • Лидером рынка гибридов стал Toyota RAV-4 (266 шт.);
  • Второй по популярности — Nissan Qashqai (92 шт.);
  • Третий результат у гибридного Mercedes-Benz GLE (60 шт.).

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Топ импортируемых подержанных «гибридов»

  • В регистрациях импортируемых подержанных авто с гибридными силовыми установками первенство у Ford Fusion US (71 шт.);
  • На втором месте — Ford C-Max (46 шт.);
  • Третье место за Toyota Prius (42 шт.).
Источник: Минфин
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