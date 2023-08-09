Закрытие криптофондов, в коде стейблкоина PayPal нашли функции замораживания кошелька: что нового на рынке криптовалют

С начала года закрылось около 13% криптофондов — Bloomberg

За первые семь месяцев 2023 года было ликвидировано 97 из 700 действующих криптофондов, что составляет около 13%. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на отчет 21e6 Capital AG.

Доходность криптофондов составила 15,2%, при том что этот показатель у биткоина достиг 83,3% за первые полгода 2023 года.

Аналитики отметили, что большинство компаний не продали вовремя активы в 2022 году, что также привело к тому, что они упустили большую часть потенциальной выгоды в 2023 году.

Также они добавили, что большинство фондов закрылись после краха биржи FTX, на которой торговало большинство профессиональных трейдеров и криптофондов.

Криптобиржа Blockchain.com получила лицензию в Сингапуре

Денежно-кредитное управление Сингапура (MAS) выдало платежную лицензию криптовалютной бирже Blockchain.com.

Разрешение позволяет «предоставлять регулируемые услуги по торговле цифровыми активами глобальным институциональным клиентам и аккредитованным инвесторам», заявили представители компании.

Сингапур также является штаб-квартирой Blockchain.com в Юго-Восточной Азии.

В коде стейблкоина PayPal нашли функции заморозки и обнуления кошелька

В коде стейблкоина PayPal USD (PYUSD) обнаружили функции заморозки и обнуления кошелька. Это показало исследование кода на CitHub.

Смарт-контракт проекта создан компанией Paxos для эмиссии токена ERC-20, на размер средств, полученных в долларовом фиате. Код контракта содержит функцию заморозки депозита любого кошелька пользователя и блокировки транзакций.

В Paxos подтвердили, что эта функция специально сделана по просьбе PayPal. Таким образом, любой владелец нового привязанного токена, может лишиться всего депозита, если такое решение примет компания.

Заморозка стейблкоинов, обычная практика для всех крупных монет. Этим пользуются Tether и Circle, ограничивающие переводы или конфискующие монеты USDT и USDC по указанию правительства.

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В Южной Корее арестовали главу криптобиржи Bitsonic

Генерального директора южнокорейской криптовалютной биржи Bitsonic Джинвук Шин арестовали за предполагаемую кражу активов на 10 млрд вон ($7,6 млн). Об этом сообщают местные СМИ.

По данным материалам дела, с января 2019 по май 2021 года Шин искусственно завышал цены и объемы торгов на бирже, чтобы скрыть растущие убытки.

Сообщается, что глава Bitsonic вывел депозиты пользователей на 10 млрд вон ($7,6 млн), полученные от продажи криптовалют.

Прокуратура также обвинила вице-президента по технологиям в Bitsonic в воспрепятствовании служебным обязанностям, что привело к обострению юридических проблем платформы.