Курс валют на 9 августа: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

В среду, 9 августа, на наличном рынке курс доллара в покупке прибавил 1 копейку, а в продаже снизился на 9 копеек. Евро потерял 3 копейки в покупке, а в продаже 5 копеек.

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В обменниках доллар прибавил 4 копейки в покупке и 5 копеек в продаже. Курс евро в покупке не изменился, а в продаже прибавил 2 копейки.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,00−37,50 грн. Евро покупают за 40,77 грн, а продают за 41,50 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,50−37,50, евро — 41,20−41,42 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 36,56−36,93 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 40,13−40,52 грн/евро.

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