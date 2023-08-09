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9 августа 2023, 11:52 Читати українською

Норвегия будет ежедневно взимать с Meta $100 тысяч из-за сбора данных пользователей

Норвежское агентство по защите данных Datatilsynet во вторник объявило о взыскании с компании Meta принудительного штрафа из-за сбора персональных данных пользователей своих платформ в рекламных целях. Об этом говорится в заявлении регулятора, которое цитирует «Европейская правда».

Норвежское агентство по защите данных Datatilsynet во вторник объявило о взыскании с компании Meta принудительного штрафа из-за сбора персональных данных пользователей своих платформ в рекламных целях.
Фото: mind.ua

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Что известно

Еще в середине июля Норвежское агентство по защите данных приняло, что так называемый поведенческий маркетинг Meta в Facebook и Instagram — то есть персонализация рекламы на основе частных данных — незаконна, поскольку предполагает чрезмерную слежку за пользователями.

Ограничения были введены после того, как 4 июля Суд Европейского Союза постановил, что Meta незаконно собирала данные людей, чтобы таргетировать на них рекламу без их прямого согласия на основе «законного интереса» фирмы.

Норвежское ведомство обязало Meta прекратить практику поведенческого маркетинга, пока компания не найдет способ осуществлять его без нарушения закона.

Читайте: ЕС оштрафовал Meta на 1,2 миллиарда евро за передачу данных в США

Meta обратилась в Окружной суд Осло с просьбой временно заблокировать решение регулятора. Несмотря на это, соответствующего решения суда пока нет, и компания продолжила сбор пользовательских данных в рекламных целях.

«В связи с этим 7 августа Норвежское агентство по защите данных приняло решение о выплате штрафа в размере 1 миллиона норвежских крон в день (96,8 тысячи долларов). Штраф начинает действовать с 14 августа», — говорится в сообщении Datatilsynet.

Если окружной суд Осло примет промежуточное решение в пользу Meta, ее от уплаты штрафа освободят до полного судебного разбирательства. Ожидается, что этот вопрос будет решен до конца месяца.

Источник: Минфин
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