Кабмин разрешил онлайн-идентификацию для пенсионеров, находящихся за границей

Кабинет министров расширил возможности для физической верификации пенсионеров и переселенцев для получения помощи и выплаты пенсий, а также продлил срок ее проведения до конца 2023 года. Об этом в телеграм-канале сообщил представитель Кабмина в В Р Тарас Мельничук.

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Как пройти онлайн-идентификацию

Теперь можно проходить идентификацию с использованием видеоконференцсвязи и в дипломатическом представительстве или консульском учреждении для находящихся за рубежом.

Он также отметил, что по решению Кабмина органы Пенсионного фонда и социальной защиты населения до конца 2023 года не будут прекращать выплаты пенсий и социальных выплат тем пенсионерам, которые взяты на учет как внутренне перемещенные лица до введения военного положения в Украине и не смогли пройти физическую идентификацию в Ощадбанке.