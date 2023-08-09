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9 августа 2023, 8:48 Читати українською

Украинцы смогут получать номера и техпаспорт на авто по почте

Правительство предоставило возможность получения по желанию и за дополнительную плату свидетельства о регистрации транспортного средства или номерных знаков с использованием средств почтовой связи, в частности через курьера. Об этом в телеграм-каналесообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Правительство предоставило возможность получения по желанию и за дополнительную плату свидетельства о регистрации транспортного средства или номерных знаков с использованием средств почтовой связи, в частности через курьера.
Фото: rbc.ua

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По словам Мельничука, это решение было принято на заседании 8 августа. Соответствующие изменения внесены в положение о порядке государственной регистрации, перерегистрации и снятия транспорта с учета.

Как уточняют в Министерстве внутренних дел, речь идет о получении, таким образом, свидетельства о регистрации (техпаспорта) или номеров, оформленных через портал «Дія» или Электронный кабинет водителя.

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Также на период действия военного положения правительство разрешило пересылать водительские права на право управления транспортными средствами соответствующей категории в международных почтовых отправлениях.

Таким образом, граждане Украины за границей смогут осуществить обмен водительского удостоверения через «Дію» или ЭКВ и получить пластиковый документ в почтовом отделении соответствующей страны.

Кроме этого, изменениями, внесенными в положение о порядке выдачи водительских удостоверений и допуска к управлению транспортом, предусмотрено внедрение автоматических проверок в отношении водителей по реестрам и базам информации, доступ к которым имеет МВД.

Напомним

Как писал «Минфин», 6 августа 2023 вступило в силу постановление Кабмина № 437, которое вносит изменения в процедуру первой регистрации на территории Украины новых авто.

Благодаря этим изменениям автосалоны смогут регистрировать транспортные средства от имени покупателя без необходимости нотариального оформления доверенности, а также необязательными становятся «транзитные» номерные знаки.

Источник: Минфин
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