Евро подешевел на 15 копеек. Курс НБУ

9 августа европейская валюта потеряла 15 копеек. НБУ установил официальный курс на уровне 40,01 гривны за евро . По отношению к доллару национальная валюта остается на том же уровне. Об этом свидетельствуют данные НБУ .

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Валютный рынок

8 августа НБУ установил официальный курс на уровне 40,16 гривны за евро .

К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подешевело на 23 копейки в покупке и продаже.

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