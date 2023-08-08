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8 августа 2023, 19:10 Читати українською

Поврежденные ТЭС и ТЭЦ восстановят за счет кредитов «5-7-9%»

В государственной программе «5−7−9%» появится новое направление. Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

В государственной программе «5−7-9%» появится новое направление.
Фото: depositphotos

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Что известно

Средства в рамках программы будут выделяться для компенсации процентной ставки по кредитам, предоставленным для восстановления поврежденных россиянами ТЭС и ТЭЦ.

«Объемы финансирования не очень велики — 7,6 млрд гривен (для сравнения: со дня введения военного положения выдано в рамках программы „5−7−9“ кредитов на общую сумму 131,7 млрд грн, а от ее старта — на 221, 3 млрд грн)», — рассказал Гетманцев.

Такие кредиты будут выдаваться исключительно на восстановление разрушенных и поврежденных энергоблоков, а не плановые или капитальные ремонты.

«На последние будут другие источники финансирования вне государственной программы „5−7−9%“», — добавил чиновник.

«Еще одна принципиальная позиция — речь не о восстановлении „как было“, а по философии „build back better“. У нас есть общий проект с ЕБРР по низкоуглеродной реконструкции объектов генерации. Фокус этого проекта будет перенесен на восстановление генерирующих мощностей», — заметил глава комитета.

В ближайшее время ЕБРР и PwC сделают анализ угольных ТЭС и ТЭЦ, оценят нанесенный ущерб и сформируют перечень объектов для участия в программе. После этого будет разработан план действий по привлечению финансирования для перевода генерации на альтернативные низкоуглеродистые источники энергии.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
Три літри
Три літри
8 августа 2023, 21:13
#
Де зрадоексперти? Чому ніхто не стогне про трансформатори Ахметова?
+
0
TAN72
TAN72
8 августа 2023, 21:13
#
Ахметов принимает где-либо участие по восстановлению со своего кармана.
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