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8 августа 2023, 14:30 Читати українською

Украинская Air Ocean Airlines предлагает возобновить полеты из Ужгорода

Украинская авиакомпания Air Ocean Airlines хочет возобновить полеты из аэропорта Ужгород. Об этом сообщил директор авиаперевозчика Вячеслав Герига, пишет avianews.

Украинская авиакомпания Air Ocean Airlines хочет возобновить полеты из аэропорта Ужгород.
Фото: portal.lviv.ua

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Что говорят в авиакомпании

По словам Гериги, Air Ocean Airlines могла бы открыть полеты из Ужгорода, если это будет признано безопасным. Аэропорт расположен вплотную к словацкой границе, и самолет сразу же после взлета попадает в воздушное пространство страны-члена НАТО.

«Аэропорт Ужгород находится у подножия Карпатских гор со стороны Словакии и относительно защищен со стороны востока. Взлетно-посадочная полоса имеет размеры 2038 на 40 метров, что достаточно для безопасного выполнения взлетов и посадок на самолетах Ан-148−100Е», — говорится в обосновании авиакомпании, которое она направила украинским властям.

Читайте: После возобновления полетов Ryanair продаст в Украине 1 миллион билетов дешевле 20 евро

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что Ryanair рассматривает возможность возобновления небольшого количества рейсов в Украину до конца текущего года при условии успешных переговоров Украины относительно частичного открытия воздушного пространства.

Комментируя возможность возобновления авиаперелетов авиакомпанией Ryanair, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что авиасообщение в Украине пока возобновлять опасно. Во время войны работа гражданской авиации вряд ли возможна.

Источник: Минфин
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