Украинская Air Ocean Airlines предлагает возобновить полеты из Ужгорода

Украинская авиакомпания Air Ocean Airlines хочет возобновить полеты из аэропорта Ужгород. Об этом сообщил директор авиаперевозчика Вячеслав Герига, пишет avianews.

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Что говорят в авиакомпании

По словам Гериги, Air Ocean Airlines могла бы открыть полеты из Ужгорода, если это будет признано безопасным. Аэропорт расположен вплотную к словацкой границе, и самолет сразу же после взлета попадает в воздушное пространство страны-члена НАТО.

«Аэропорт Ужгород находится у подножия Карпатских гор со стороны Словакии и относительно защищен со стороны востока. Взлетно-посадочная полоса имеет размеры 2038 на 40 метров, что достаточно для безопасного выполнения взлетов и посадок на самолетах Ан-148−100Е», — говорится в обосновании авиакомпании, которое она направила украинским властям.

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Напомним

Ранее «Минфин» писал, что Ryanair рассматривает возможность возобновления небольшого количества рейсов в Украину до конца текущего года при условии успешных переговоров Украины относительно частичного открытия воздушного пространства.

Комментируя возможность возобновления авиаперелетов авиакомпанией Ryanair, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что авиасообщение в Украине пока возобновлять опасно. Во время войны работа гражданской авиации вряд ли возможна.