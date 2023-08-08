Приток иностранных инвестиций в Китай упал до самого низкого уровня за 25 лет

Один из показателей новых иностранных инвестиций в Китае упал до самого низкого уровня за 25 лет во втором квартале, усиливая беспокойство по поводу того, насколько геополитическая напряженность и замедление восстановления экономики могут навредить уверенности бизнеса. Об этом сообщает Bloomberg.

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По данным агентства, обязательства по прямым инвестициям — показатель прямых иностранных инвестиций в Китае — упали до $4,9 млрд в апреле-июне, что на 87% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, и является наименьшим показателем за любой квартал, начиная с 1998 года.

«Падение прямых иностранных инвестиций вызывает тревогу», — отметила экономистка по Китаю в Societe Generale SA Мишель Лам.

По ее словам, это может означать, что до сих пор поступают новые инвестиции, но некоторые компании реинвестируют меньшую часть своих доходов, поскольку фирмы больше говорят о «диверсификации цепочки поставок».

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Как отмечается, привлекательность Китая для иностранных компаний как место для инвестирования в последние годы была подорвана. Таможенные пошлины США во время торговой войны привели к росту расходов, пандемия ограничила доступ к стране почти на три года, а рост геополитической напряженности заставил компании пересмотреть свои риски.

Медленное восстановление экономики в этом году еще больше ослабило доверие среди иностранных компаний, доходы которых упали двусмысленными темпами на фоне низкого потребительского спроса в стране.

Кроме того, китайские компании в автомобильной промышленности становятся все более конкурентоспособными и сокращают продажи и доходы иностранных фирм. Зарубежные автопроизводители были одними из самых крупных инвесторов в Китае.

Кроме того, некоторые зарубежные компании встревожены усилением контроля со стороны китайских властей.