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8 августа 2023, 11:37 Читати українською

KuCoin ужесточила верификацию, обыски Worldcoin в Кении: что нового на рынке криптовалют

Главное на рынке криптовалют.

Главное на рынке криптовалют.

C криптобиржи Huobi пользователи забрали $54 миллиона, после слухов о возможной неплатежеспособности

С 5 по 6 августа криптобиржа Huobi столкнулась с крупным оттоком из-за слухов о предполагаемом банкротстве. Пользователи забрали $54 млн.

Криптовалютный аналитик Адам Кокран опубликовал пост в X (ранее Twitter), который впоследствии удалил. Он утверждал, что некоторых членов руководства Huobi и Tron допросила полиция Китая.

Кокран даже опубликовал список имен людей, которые могли быть арестованы.

Проведя собственный аудит биржи, эксперт пришел к выводу, что на балансах пользователей суммарно находится около $630 млн. При этом резервы платформы он оценил лишь в $90 млн.

Недостающие средства, как предположил Кокран, используются для поддержки доходности Tron, Poloniex и других DeFi-приложений, которые подконтрольны Джастину Сану.

Криптобиржа KuCoin ужесточила верификацию, теперь все пользователи должны пройти распознавание лица

Криптовалютная биржа KuCoin анонсировала новые правила верификации (KYC) пользователей. Они вступят в силу 31 августа 2023 года.

Пользователи должны будут загрузить свои документы, удостоверяющие личность, и пройти распознавание лица, чтобы пройти стандартную проверку личности.

Новые пользователи должны пройти стандартную проверку личности пользователя (KYC), чтобы использовать продукты и услуги KuCoin.

Для пользователей, которые зарегистрировались до 31 августа 2023 года, но не завершили проверку личности к этой дате, они смогут использовать только такие услуги, как продажа монет, закрытие фьючерсных позиций, закрытие маржинальных позиций, погашение заработанных продуктов и погашение ETF. Между тем, они не смогут использовать услугу депозита (услуга вывода не будет затронута).

В Кении прошли обыски на складах криптопроекта Worldcoin — СМИ

Кенийские правоохранители провели обыск на складе криптовалютного проекта Сэма Альтмана Worldcoin. Об этом сообщает KahawaTungu.

Worldcoin объявил об официальном запуске 24 июля. Основной продукт проекта — протокол World ID — основан на доказательствах с нулевым разглашением. Он представляет собой мобильный инструмент, позволяющий людям пройти идентификацию с помощью сканирования сетчатки или номера телефона.

Ранее Министерство внутренних дел Кении ограничило локальный бизнес Worldcoin с целью оценки потенциальных рисков для общественной безопасности. Это решение открыло возможность для начала расследования.

5 августа офицеры полиции в составе межведомственной группы изъяли документацию и устройства, в которых, по их данным, хранится собираемая информация.

Согласно сообщению, имущество Worldcoin правоохранители передали в штаб-квартиру Управления уголовных расследований для анализа.

Рейд проводился при участии комиссарки по данным Иммакулейт Кассаит. По ее словам, Tools for Humanity, материнская компания Worldcoin, не раскрыла свои истинные намерения во время регистрации.

Проект открыл возможность пройти идентификацию в ряде стран, включая Францию, Японию, Германию, Испанию и Индонезию. В Worldcoin пояснили, что выбрали Кению для старта платформы в Африке благодаря буму технологического сектора и наличия более чем 4 млн криптотрейдеров.

Читайте также: Worldcoin: как заработать монету на заглядывании в серебряный шар

Совокупная стоимость украденных NFT в июле упала на 31%

В июле общая стоимость украденных невзаимозаменяемых токенов (NFT) составила $1,73 млн. Показатель обвалился на 31% по сравнению с предыдущим месяцем и на 89% против февральского значения, согласно PeckShield.

Эксперты отметили, что половина похищенных NFT была продана в течение 165 минут. Основной объем сделок пришелся на маркетплейс Blur — 67,3%, за ним следует OpenSea с 19,63%.

Падение общей стоимости украденных за месяц невзаимозаменяемых токенов коррелирует с сокращением основных показателей сегмента.

По данным The Block, объем торговли в июле снизился более чем на 17% по отношению к июню.

С начала года также обвалилось число уникальных кошельков для торговли NFT, количество трейдеров и сделок.

Источник: Минфин
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