Курс валют на 8 августа: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

Во вторник, 8 августа, на наличном рынке курс доллара в покупке не изменился, а в продаже снизился на 8 копеек. Евро не изменился в покупке и продаже.

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В обменниках доллар прибавил 2 копейки в покупке и не изменился в продаже. Курс евро в покупке прибавил 1 копейку, а в продаже 2 копейки.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,00−37,52 грн. Евро покупают за 40,80 грн, а продают за 41,55 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,45−37,45, евро — 41,21−41,50 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 36,56−36,93 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 40,22−40,61 грн/евро.

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