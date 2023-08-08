За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 560 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 250 800 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
560 российских оккупантов, 1 вертолет и 10 танков. Потери врага за 7 августа
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Потери врага
- личного состава — около 250 800 (+560) человек ликвидировано,
- танков — 4254 (+10) ед,
- боевых бронированных машин 8278 (+8) ед,
- артиллерийских систем — 4996 (+19) ед,
- РСЗО — 709 (+0) ед,
- средства ПВО — 468 (+1) ед,
- самолетов — 315 (+0) ед,
- вертолетов — 312 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 4158 (+4),
- крылатые ракеты — 1377 (+0),
- корабли /катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 7460 (+9) ед,
- специальная техника — 737 (+2).
Источник: Минфин
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