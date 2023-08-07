НАПК восстановило статус спонсоров войны пяти греческим перевозчикам

Пять греческих перевозчиков снова вошли в список международных спонсоров войны. Причиной стало невыполнение согласованных условий, связанных с сотрудничеством с рф. Об этом сообщается на сайте НАПК.

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О каких компаниях речь

Речь идет о таких компаниях: Dynacom Tankers Management (DTM), Delta Tankers, Thenamaris Ships Management, Minerva Marine и TMC Tankers.

Недавно украинская и греческая стороны начали переговоры, где было предложено компаниям выполнить следующие условия: прекратить отключать устройства для отслеживания судов, прекратить погрузку груза с борта на борт и публично осудить российскую агрессию. Первые два условия были выполнены при принятии 11 пакета санкций ЕС.

«Однако эти пять греческих компаний-перевозчиков не выполнили в определенный срок требование публичного осуждения российской агрессии. Поэтому НАПК восстановило их статус в перечне «Международные спонсоры войны», — пояснили в агентстве.

Напомним

Указанные перевозчики были впервые включены в список НАПК летом 2022 года. Компании транспортировали российскую нефть и нефтепродукты, пополняя бюджет рф.