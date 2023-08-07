Украина увеличила импорт продуктов на 21%: где покупаем больше всего

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Где покупаем больше всего

Основными поставщиками агропродукции в Украину традиционно выступают государства Европейского Союза. На них приходится 42% импортных поставок. За I полугодие 2023 года в этом регионе была закуплена сельхозпродукция на сумму в $ 1491 млн.

Значительно меньше объемы импорта из других регионов мира. За январь-июнь этого года украинские компании закупили продовольствия у партнеров из Азии — на $ 596 млн (17% в общих объемах закупок), стран Латинской Америки — на $ 216 млн (6%) и африканского континента — на $ 130 млн (4 %).

В рейтинге главных поставщиков сельскохозяйственной продукции на украинский рынок ведущие места занимают Польша ($398 млн), Турция ($297 млн), Германия ($212 млн), Франция ($136 млн), Италия ($128 млн), США ($120 млн), Норвегия ($118 млн), Нидерланды ($114 млн), Китай ($90 млн) и Испания ($84 млн).

Суммарно эти 10 стран обеспечивают около 48% стоимости отечественного аграрного импорта.

Какие продукты импортируем

«Товарная структура импорта продовольственной продукции в Украину в целом остается неизменной. Вместе с тем характерным признаком 2022−2023 годов в ней стало появление среди основных импортированных продуктов овощных культур. Также фиксировался рост стоимости закупок за рубежом всех ключевых групп продовольствия», — подчеркивают в Институте аграрной экономики.

Традиционно наибольшая доля импорта зарубежных продуктов питания приходится на рыбу, ракообразные и моллюски.

Импорт плодов — в основном, цитрусовых и бананов, а также других фруктов, орехов — в I полугодии 2023 составил $375 млн, что на четверть превысило стоимость закупок за аналогичный период предыдущего года.

Алкогольных и безалкогольных напитков закупили на $332 млн — более чем в два раза больше, чем в прошлом. При этом львиная доля импорта сформирована за счет вин, пива, крепких спиртосодержащих напитков — $272 млн (+231%).

Семена и плоды масличных культур за январь-июнь 2023 года импортировали на $284 млн. Это на 26% превысило закупки продукции данной группы в январе-июне 2022 года. Особенно в этой группе выделяются семена подсолнечника, которые прибавили в стоимости 9% и были приобретены в сумме $178 млн.

Стоимость закупок овощей из-за границы выросла на 20% и составила $275 млн.

Объемы поставок в Украину табачных изделий за этот период составили $246 млн, прибавив в стоимости 71%.

Различные пищевые продукты, в том числе экстракты, концентраты, готовые соусы и т. д. , закуплены за рубежом на $221 млн, что на 20% превысило показатель І полугодия прошлого года по данной группе.

Совокупно эти продукты образуют 60% стоимости отечественного импорта сельхозпродукции, заключают в Институте аграрной экономики.