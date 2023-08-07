Пшеница продолжает дорожать

7 августа фьючерсы на пшеницу продолжили рост после того, как в результате атаки был выведен из строя российский нефтяной танкер, а также военный корабль в порту Новороссийска, пишет Bloomberg .

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Как изменились фьючерсы

Фьючерсы в Чикаго выросли на 3,4% до $6,545 за бушель в понедельник, а затем торговались на уровне $6,4725 в Сиднее.

В пятницу, 4 августа, цены закрылись на 1% выше, сведя на нет большую часть внутридневного роста на 4,3% после нападения на российский военный корабль, движение в Новороссийском порту было остановлено на несколько часов.

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