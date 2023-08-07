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7 августа 2023, 15:59 Читати українською

Пшеница продолжает дорожать

7 августа фьючерсы на пшеницу продолжили рост после того, как в результате атаки был выведен из строя российский нефтяной танкер, а также военный корабль в порту Новороссийска, пишет Bloomberg.

7 августа фьючерсы на пшеницу продолжили рост после того, как в результате атаки был выведен из строя российский нефтяной танкер, а также военный корабль в порту Новороссийска, пишет Bloomberg.►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиКак изменились фьючерсыФьючерсы в Чикаго выросли на 3,4% до $6,545 за бушель в понедельник, а затем торговались на уровне $6,4725 в Сиднее.
Фото: delo.ua

►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Как изменились фьючерсы

Фьючерсы в Чикаго выросли на 3,4% до $6,545 за бушель в понедельник, а затем торговались на уровне $6,4725 в Сиднее.

В пятницу, 4 августа, цены закрылись на 1% выше, сведя на нет большую часть внутридневного роста на 4,3% после нападения на российский военный корабль, движение в Новороссийском порту было остановлено на несколько часов.

Читайте: Зерновой коридор: действительно ли Украина зависима от него и какие существуют альтернативы

Россия перевозит большую часть своего зерна по водным путям и находится в разгаре сбора урожая, поэтому речь идет о решающем моменте для его доставки на рынки и обеспечении достаточного объема поставок для сдерживания мировых цен на продовольствие.

На черноморский маршрут также приходится от 15 до 20% нефти, которую россия продает ежедневно на мировых рынках, и он также является основным транзитным коридором для казахстанской нефти.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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Dafxf4300
Dafxf4300
7 августа 2023, 16:12
#
А у нас в Украине наоборот, пшеница дешевеет…
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0
Три літри
Три літри
7 августа 2023, 16:31
#
А як редакція примудрилась привʼязати танкер і військовий транспортник до ціни пшениці?

Вчора у Львові дощ накрапатиме — це теж вплинуло на підвищення ціни?
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