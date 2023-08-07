НБУ фиксирует рост ставок по гривневым депозитам

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Повышение ставок

«Как свидетельствует опрос банков, 95% респондентов повысили ставки по гривневым вкладам. Даже в июне, после того, как НБУ анонсировал возможность более быстрого перехода к циклу снижения учетной ставки, ставки по розничным депозитам разной срочности продолжили расти. Средневзвешенная ставка по новым срокам в гривне достигла 14,2%», — говорится в сообщении.

В итоге, второй квартал подряд продолжается и улучшение срочной структуры банковских вкладов.

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За шесть месяцев 2023 года рост объема срочных средств домохозяйств в гривне составил 23,3%, а их доля в общем портфеле увеличилась на 4,3 в. п.

Напомним

В январе-марте 2023 года в среднем стоимость 12-месячных депозитов физических лиц выросла до 13,9% годовых, а трехмесячных — до 12,4% годовых.