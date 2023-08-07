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7 августа 2023, 14:07 Читати українською

Как изменятся цены на продукты в Украине — прогноз Минэкономики

В июне 2023 года вынужденное повышение тарифов на электроэнергию для населения на 69,7% (до 2,64 грн/кВт·ч) стало движущим фактором, повлекшим рост потребительских цен на 0,8% за месяц. Однако годовой темп инфляции уменьшился до 12,8% в июне по сравнению с 15,3% месяцем ранее. Об этом идет речь в инфляционном отчете Минэкономики.

В июне 2023 года вынужденное повышение тарифов на электроэнергию для населения на 69,7% (до 2,64 грн/кВт·ч) стало движущим фактором, повлекшим рост потребительских цен на 0,8% за месяц.
Фото: depositphotos

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Прогноз Минэкономики

Согласно сообщению, в ведомстве прогнозируют сохранение тренда постепенного снижения годовой инфляции и соответственно уменьшение стоимости продуктов, несмотря на определенную месячную волатильность.

Летняя сезонность способствует дефляции и отразилась на рынке молока и молокопродуктов, где цены снизились на 0,5% и на плодоовощном рынке. Здесь снижение цен наблюдается на уровне 2,2%.

Читайте: Инфляция будет и дальше замедляться, а экономика будет восстанавливаться — прогноз НБУ

В результате постепенного расширения экспортных возможностей возросло количество поголовья птицы, в результате чего в течение июня яйца подешевели на 4,1%.

Кроме того, временные ограничения на украинский агроимпорт стимулировали удешевление продуктов переработки зерновых и подсолнечного масла. Цены на них снизились соответственно на 3,4 и 2,4%.

Дисбаланс спроса и предложения на рынке мяса и мясопродуктов обусловил повышение цен. Так, свежая, охлажденная, замороженная свинина подорожала на 3,8%, а говядина и телятина — на 2,3%.

При этом наблюдается значительное повышение тарифов на местную телефонную связь — 13,8% и удорожание стоимости перевозок железнодорожным транспортом — на 3,1%.

Согласно отчету Минэкономики, за I полугодие 2023 года цены выросли на 4,6%. То есть, несмотря на временную оккупацию части территории Украины, существенные разрушения основных фондов и постоянный ракетный террор, экономика Украины работает как целостный механизм.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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APREL1982
APREL1982
7 августа 2023, 14:26
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Статья времён совка. Всё хорошо. Даёшь следующую пятилетку
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