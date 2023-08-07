Комитет по монетарной политике прогнозирует снижение ставки до 18% к концу года

Прогнозы

По их мнению, учитывая ожидаемое снижение инфляции, такой уровень учетной ставки позволит обеспечивать достаточную защиту гривневых сбережений.

«Это со своей стороны и дальше будет оставаться важной предпосылкой устойчивости валютного рынка и реализации утвержденной Стратегии смягчения валютных ограничений, перехода к большей гибкости обменного курса и возвращения к инфляционному таргетированию», — говорится в сообщении.

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В то же время два члена Комитета видят предпосылки для более быстрого снижения учетной ставки. По их мнению, дезинфляционный тренд устойчив, а способность Нацбанка обеспечивать курсовую устойчивость — высокой, особенно учитывая ожидаемые объемы международной помощи в последующие годы.

Напомним

Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 22% годовых с 28 июля.