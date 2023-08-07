До 31 августа включительно в мобильном приложении «Минфин Валюта» действует акция: вы можете забронировать валюту в Unex Bank без замораживания средств на карте.
Акция от «Минфин Валюты»: бронирование без заморозки средств с Unex bank
Что такое заморозка средств?
Когда вы бронируете валюту в приложении, для подтверждения актуальности заявки вам нужно разрешить банку заморозить на вашем счете 2% от суммы обмена. Замороженные средства возвращаются на карту в течение 24 часов после проведения обмена.
Однако в августе — месяце активных поездок и высокой потребности в валюте мы с нашим партнером Unex Bank ускорили процесс бронирования. Вам не нужно проходить заморозку средств. Несколько кликов — и валюта уже ждет вас.
Как работает бронирование валюты?
Это возможность закрепить курс и сумму и сохранить свои сбережения от валютных колебаний. Благодаря сервису вы можете:
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зафиксировать курс валюты онлайн: даже если к моменту обмена он изменится, вы заберете валюту по утвержденному курсу;
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гарантировать наличие нужной суммы: валюту в нужном объеме отложат в выбранном отделении специально для вас.
Бронирование без заморозки средств доступно в 12 городах Украины в отделениях Unex Bank.
Чтобы воспользоваться бронированием, перейдите в приложение «Минфин Валюта» и выберите из списка точек для обмена предложение со значком «Онлайн-бронирование».
Бонус: встречайте нашего нового партнера — Money24
Кроме того, теперь забронировать валюту также можно у нашего нового партнера — сети пунктов обмена Money24.
Это одна из самых больших сетей пунктов обмена Закарпатья и Волыни, доступная в 13 городах и населенных пунктах*.
Money24, в частности, имеют пункты обмена на контрольно-пропускных пунктах — «Тиса», «Лужанка», «Вилок». Бронируйте нужную сумму и забирайте валюту уже на выезде из страны, не тратя время на поиски в вашем городе.
Загрузить приложение можно по ссылке.
*Бронирование доступно в городах:
Unex Bank:
- Киев и Киевская обл. (пгт Калита),
- Кривой Рог,
- Запорожье,
- Одесса,
- Харьков,
- Днепр,
- Николаев,
- Тернополь,
- Полтава,
- Винница,
- Львов,
- Житомир.
Money24:
- г. Ужгород,
- Ужгородский р-н., г. Чоп,
- Ужгородский р-н., пгтСоломоново,
- г. Мукачево (Закарпатская обл),
- г. Берегово (Закарпатская обл),
- Береговский р-н., с.Астей (Закарпатская обл),
- г. Свалява (Закарпатская обл),
- г. Хуст (Закарпатская обл),
- г. Виноградов (Закарпатская обл),
- Виноградовский р-н, пгт Вилок (Закарпатская обл),
- г. Иршево,
- г. Львов,
- г. Луцк.
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