Акция от «Минфин Валюты»: бронирование без заморозки средств с Unex bank

До 31 августа включительно в мобильном приложении «Минфин Валюта» действует акция: вы можете забронировать валюту в Unex Bank без замораживания средств на карте.

Что такое заморозка средств?

Когда вы бронируете валюту в приложении, для подтверждения актуальности заявки вам нужно разрешить банку заморозить на вашем счете 2% от суммы обмена. Замороженные средства возвращаются на карту в течение 24 часов после проведения обмена.

Однако в августе — месяце активных поездок и высокой потребности в валюте мы с нашим партнером Unex Bank ускорили процесс бронирования. Вам не нужно проходить заморозку средств. Несколько кликов — и валюта уже ждет вас.

Как работает бронирование валюты?

Это возможность закрепить курс и сумму и сохранить свои сбережения от валютных колебаний. Благодаря сервису вы можете:

зафиксировать курс валюты онлайн: даже если к моменту обмена он изменится, вы заберете валюту по утвержденному курсу;

гарантировать наличие нужной суммы: валюту в нужном объеме отложат в выбранном отделении специально для вас.

Бронирование без заморозки средств доступно в 12 городах Украины в отделениях Unex Bank.

Чтобы воспользоваться бронированием, перейдите в приложение «Минфин Валюта» и выберите из списка точек для обмена предложение со значком «Онлайн-бронирование».

Бонус: встречайте нашего нового партнера — Money24

Кроме того, теперь забронировать валюту также можно у нашего нового партнера — сети пунктов обмена Money24.

Это одна из самых больших сетей пунктов обмена Закарпатья и Волыни, доступная в 13 городах и населенных пунктах*.

Money24, в частности, имеют пункты обмена на контрольно-пропускных пунктах — «Тиса», «Лужанка», «Вилок». Бронируйте нужную сумму и забирайте валюту уже на выезде из страны, не тратя время на поиски в вашем городе.

Загрузить приложение можно по ссылке.

*Бронирование доступно в городах:

Unex Bank:

Киев и Киевская обл. (пгт Калита),

Кривой Рог,

Запорожье,

Одесса,

Харьков,

Днепр,

Николаев,

Тернополь,

Полтава,

Винница,

Львов,

Житомир.

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