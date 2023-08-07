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7 августа 2023, 12:29 Читати українською

Акция от «Минфин Валюты»: бронирование без заморозки средств с Unex bank

До 31 августа включительно в мобильном приложении «Минфин Валюта» действует акция: вы можете забронировать валюту в Unex Bank без замораживания средств на карте.

До 31 августа включительно в мобильном приложении «Минфин Валюта» действует акция: вы можете забронировать валюту в Unex Bank без замораживания средств на карте.

Что такое заморозка средств?

Когда вы бронируете валюту в приложении, для подтверждения актуальности заявки вам нужно разрешить банку заморозить на вашем счете 2% от суммы обмена. Замороженные средства возвращаются на карту в течение 24 часов после проведения обмена.

Однако в августе — месяце активных поездок и высокой потребности в валюте мы с нашим партнером Unex Bank ускорили процесс бронирования. Вам не нужно проходить заморозку средств. Несколько кликов — и валюта уже ждет вас.

Как работает бронирование валюты?

Это возможность закрепить курс и сумму и сохранить свои сбережения от валютных колебаний. Благодаря сервису вы можете:

  • зафиксировать курс валюты онлайн: даже если к моменту обмена он изменится, вы заберете валюту по утвержденному курсу;

  • гарантировать наличие нужной суммы: валюту в нужном объеме отложат в выбранном отделении специально для вас.

Бронирование без заморозки средств доступно в 12 городах Украины в отделениях Unex Bank.

Чтобы воспользоваться бронированием, перейдите в приложение «Минфин Валюта» и выберите из списка точек для обмена предложение со значком «Онлайн-бронирование».

Бонус: встречайте нашего нового партнера — Money24

Кроме того, теперь забронировать валюту также можно у нашего нового партнера — сети пунктов обмена Money24.

Это одна из самых больших сетей пунктов обмена Закарпатья и Волыни, доступная в 13 городах и населенных пунктах*.

Money24, в частности, имеют пункты обмена на контрольно-пропускных пунктах — «Тиса», «Лужанка», «Вилок». Бронируйте нужную сумму и забирайте валюту уже на выезде из страны, не тратя время на поиски в вашем городе.

Загрузить приложение можно по ссылке.

*Бронирование доступно в городах:

Unex Bank:

  • Киев и Киевская обл. (пгт Калита),
  • Кривой Рог,
  • Запорожье,
  • Одесса,
  • Харьков,
  • Днепр,
  • Николаев,
  • Тернополь,
  • Полтава,
  • Винница,
  • Львов,
  • Житомир.

Money24:

  • г. Ужгород,
  • Ужгородский р-н., г. Чоп,
  • Ужгородский р-н., пгтСоломоново,
  • г. Мукачево (Закарпатская обл),
  • г. Берегово (Закарпатская обл),
  • Береговский р-н., с.Астей (Закарпатская обл),
  • г. Свалява (Закарпатская обл),
  • г. Хуст (Закарпатская обл),
  • г. Виноградов (Закарпатская обл),
  • Виноградовский р-н, пгт Вилок (Закарпатская обл),
  • г. Иршево,
  • г. Львов,
  • г. Луцк.
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
0
jakiro
jakiro
7 августа 2023, 13:02
#
А можна сині чи жовті вибирати? Бо я люблю сині свіжовидрукувані
+
+15
yarg
yarg
7 августа 2023, 13:23
#
Будь-які . Касир спеціально для вас розфарбує. Недорого.
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