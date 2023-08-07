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7 августа 2023, 10:59 Читати українською

В Украине растет спрос на подержанные автомобили. Какие модели выбирали украинцы в июле

В течение июля украинский автопарк пополнили 18,8 тыс. легковых автомобилей, которые были ввезены из-за рубежа. Лидером среди ввезенного секонд-хенда стал Volkswagen Golf. Об этом сообщает «Укравтопром».

В течение июля украинский автопарк пополнили 18,8 тыс.
Фото: epravda.com.ua

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Рост спроса

«По сравнению с июнем 2023 года регистрации таких авто увеличились почти на 9%. Следовательно, июльское пополнение автопарка страны подержанными авто стало самым большим за последние 11 месяцев», — отмечают аналитики.

Они добавляют, что наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто — 44%.

Дальше идут:

  • Дизельные — 33%;
  • Электромобили — 15%;
  • Авто с ГБО — 5%;
  • Гибриды — 3%.

Лидером июльских регистраций среди ввезенного секонд-хенда стал Volkswagen Golf.

Топ — 10 самых популярных моделей месяца

1. VW Golf — 1616 ед.;

2. Renault Megane — 1234 ед.;

3. Skoda Octavia — 929 ед.;

4. VW Passat — 741 ед.;

5. Nissan Leaf — 535 ед.;

6. Ford Focus — 400 ед.;

7. VW Touran — 384 ед.;

8. Nissan Qashqai — 377 ед.;

9. VW Tiguan — 377 ед.;

10. Audi A4 — 369 ед.

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Как отмечают в «Укравтопроме», средний возраст подержанных машин, которые в июле перешли на украинские номера, составляет 10 лет.

«Всего, с начала года, свою первую регистрацию в Украине прошли 106 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы, что в 3,3 раза больше реализации новых автомобилей за тот же период», — подчеркивают аналитики.

Источник: Минфин
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