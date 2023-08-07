В Украине растет спрос на подержанные автомобили. Какие модели выбирали украинцы в июле

В течение июля украинский автопарк пополнили 18,8 тыс. легковых автомобилей, которые были ввезены из-за рубежа. Лидером среди ввезенного секонд-хенда стал Volkswagen Golf. Об этом сообщает «Укравтопром».
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Рост спроса
«По сравнению с июнем 2023 года регистрации таких авто увеличились почти на 9%. Следовательно, июльское пополнение автопарка страны подержанными авто стало самым большим за последние 11 месяцев», — отмечают аналитики.
Они добавляют, что наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто — 44%.
Дальше идут:
- Дизельные — 33%;
- Электромобили — 15%;
- Авто с ГБО — 5%;
- Гибриды — 3%.
Лидером июльских регистраций среди ввезенного секонд-хенда стал Volkswagen Golf.
Топ — 10 самых популярных моделей месяца
1. VW Golf — 1616 ед.;
2. Renault Megane — 1234 ед.;
3. Skoda Octavia — 929 ед.;
4. VW Passat — 741 ед.;
5. Nissan Leaf — 535 ед.;
6. Ford Focus — 400 ед.;
7. VW Touran — 384 ед.;
8. Nissan Qashqai — 377 ед.;
9. VW Tiguan — 377 ед.;
10. Audi A4 — 369 ед.
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Как отмечают в «Укравтопроме», средний возраст подержанных машин, которые в июле перешли на украинские номера, составляет 10 лет.
«Всего, с начала года, свою первую регистрацию в Украине прошли 106 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы, что в 3,3 раза больше реализации новых автомобилей за тот же период», — подчеркивают аналитики.
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