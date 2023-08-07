Курс валют на 7 августа: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

В понедельник, 7 августа, на наличном рынке курс доллара по покупке вырос на 5 копеек, а в продаже снизился на 10 копеек. Евро прибавил в покупке 8 копеек, а в продаже 2 копейки.

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В обменниках доллар потерял 4 копейки в покупке, а в продаже 5 копеек. Курс евро в покупке потерял 2 копейки, а в продаже прибавил 10 копеек.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,00−37,50 грн. Евро покупают за 40,80 грн, а продают за 41,52 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,41−37,45, евро — 41,23−41,50 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 36,56−36,93 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 40,16−40,55 грн/евро.

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