За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 590 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 249,7 тысячи военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
590 российских оккупантов, 5 танков и 12 ракет. Потери врага за 4 августа
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Потери врага
- личного состава — около 249700 (+590) человек ликвидировано,
- танков — 4237 (+5) ед,
- боевых бронированных машин 8262 (+11) ед,
- артиллерийских систем — 4965 (+22) ед,
- РСЗО — 705 (+1) ед,
- средства ПВО — 466 (+0) ед,
- самолетов — 315 (+0) ед,
- вертолетов — 311 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 4126 (+10),
- крылатые ракеты — 1359 (+12),
- корабли /катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 7441 (+19) ед,
- специальная техника — 734 (+4).
Источник: Минфин
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