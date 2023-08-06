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6 августа 2023, 17:15 Читати українською

Мировые цены на продовольствие в июле выросли — ФАО

Мировые цены на продовольственные товары в июле выросли под влиянием прекращения действия Черноморской зерновой инициативы, сообщила Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО).

Мировые цены на продовольственные товары в июле выросли под влиянием прекращения действия Черноморской зерновой инициативы, сообщила Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО).►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансахКак изменился индекс ценИндекс цен на продовольствие ФАО, отслеживающий ежемесячные изменения мировых цен на продовольственные товары, продаваемые во всем мире, в июле составил в среднем 123,9 пункта, что на 1,3% больше, чем в предыдущем месяце и на 11,8 % ниже уровня июля 2022 года.
Фото: depositphotos

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Как изменился индекс цен

Индекс цен на продовольствие ФАО, отслеживающий ежемесячные изменения мировых цен на продовольственные товары, продаваемые во всем мире, в июле составил в среднем 123,9 пункта, что на 1,3% больше, чем в предыдущем месяце и на 11,8 % ниже уровня июля 2022 года.

Рост был вызван резким скачком индекса цен на масла, который вырос на 12,1% по сравнению с июнем после снижения семи месяцев подряд.

Мировые цены на масло за месяц выросли более чем на 15%, в основном из-за возобновления неопределенности экспортных поставок после решения РФ выйти из «зернового соглашения».

Мировые цены на пальмовое, соевое и рапсовое масла выросли на опасениях по поводу перспектив производства в ведущих странах-производителях.

Индекс цен ФАО на весь рис вырос на 2,8% в месячном исчислении и на 19,7% в годовом исчислении, достигнув наивысшего номинального уровня с сентября 2011 г. на фоне запрета Индии на экспорт риса.

Индексы цен ФАО на сахар, молочные продукты, мясо и зерновые снизились.

Источник: Минфин
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