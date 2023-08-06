Укрпочта представила новую почтовую марку — Истребители зла (фото)

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Подробности

Номинал почтовой марки — F (соответствует тарифу на пересылку заказного письма массой до 50 г в пределах Украины) + 16,00 грн — сумма благотворительного взноса, который будет направлен на приобретение беспилотников.

Тираж — 600 тыс. экземпляров. Цена марочного листа — 156,00 грн. К марке выпущен конверт Первый день, немаркированный художественный конверт, карточка. Почтовый набор можно купить в отделениях Укрпочты по всей стране, официальном онлайн-магазине, на маркетплейсах eBay и Amazon.

Кроме того, Укрпочта подготовила тематический мерч — сувенирную терку, отверстия которой выполнены в форме самолетов F-16.

Автор почтовой марки, конверта Первый день немаркированного художественного конверта и карточки — Максим Паленко.