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6 августа 2023, 16:20 Читати українською

Укрпочта представила новую почтовую марку — Истребители зла (фото)

Укрпочта вводит в обращение почтовую марку с самолетами-истребителями F-16 — Истребители зла. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Укрпочта вводит в обращение почтовую марку с самолетами-истребителями F-16 — Истребители зла.

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Подробности

Номинал почтовой марки — F (соответствует тарифу на пересылку заказного письма массой до 50 г в пределах Украины) + 16,00 грн — сумма благотворительного взноса, который будет направлен на приобретение беспилотников.

Тираж — 600 тыс. экземпляров. Цена марочного листа — 156,00 грн. К марке выпущен конверт Первый день, немаркированный художественный конверт, карточка. Почтовый набор можно купить в отделениях Укрпочты по всей стране, официальном онлайн-магазине, на маркетплейсах eBay и Amazon.

Кроме того, Укрпочта подготовила тематический мерч — сувенирную терку, отверстия которой выполнены в форме самолетов F-16.

Автор почтовой марки, конверта Первый день немаркированного художественного конверта и карточки — Максим Паленко.

Погашение штемпелем Первый день пройдет в главпочтамте, спецпогашения также состоятся в регионах Украины. Штемпеля временно оккупированных территорий, А Р Крым, г. Севастополя будут работать на киевском главпочтамте; штемпель Луганской области прикреплен к городу Покровск (Донецкая область).

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Kharakternyk
Kharakternyk
6 августа 2023, 18:49
#
Краще б посилку мою знайшли.
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