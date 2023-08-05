С начала полномасштабного вторжения Германия предоставила Украине $1,55 миллиарда финансовой помощи

С начала большой войны Германия предоставила $1,55 млрд финансовой помощи для Украины. Львиная часть финансирования была направлена в форме грантов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

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«Финансовая, военная и гуманитарная помощь чрезвычайно важны для эффективного противостояния агрессии. И Германия является одним из лидеров в поддержке нашей борьбы против террористических действий рф», — заявил министр финансов Сергей Марченко во время встретившегося с назначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Германия в Украине Мартином. Егером.

Кроме того, были обсуждены вопросы текущей экономической ситуации, финансовые вызовы во время военного положения, путь европейской интеграции Украины и инициатива ЕС по созданию Украинского фонда (Ukraine Facility) для оказания поддержки, сотрудничество с МВФ, а также потребности в следующий бюджетный период.

Мартин Егер заверил, что Германия и дальше будет поддерживать усилия Украины в борьбе с агрессором.

Напомним

«Минфин» писал, что по состоянию на конец июля 2023 года в общий фонд государственного бюджета поступило $25,3 млрд или 923,9 млрд грн от международных партнеров.