Убыток Coinbase, Worldcoin наладит производство Orb: что нового на рынке криптовалют

Coinbase отчиталась об убытке во втором квартале 2023 года в размере $97 миллионов

Чистый убыток Coinbase во втором квартале 2023 года составил $97 млн или $0,42 на акцию, что оказалось заметно лучше ожиданий аналитиков ($0,76). В послеторговую сессию ценные бумаги подешевели на 1%. C начала года акции Coinbase выросли в цене на 156,4%.

За аналогичный период 2022 года компания зафиксировала чистый убыток в размере $1,1 млрд, в первом квартале 2023 года — $78,9 млн. Негативная динамика продлилась шестой квартал подряд.

Чистая выручка в апреле-июне сократилась с прошлогодних $808,3 млн до $707,9 млн при прогнозе в $628 млн.

Компания Block Джека Дорси продала во втором квартале 2023 года биткоинов на $2,39 миллиарда

Во втором квартале 2023 года доход Block (ранее Square) от продажи биткоина через приложение Cash App составил $2,39 млрд. Операции принесли платежной компании Джека Дорси валовую прибыль в размере $44 млн.

По сравнению с аналогичным периодом 2022 года показатели увеличились на 33,5% и 7,3% соответственно. В январе-марте выручка от продажи биткоинов составила $2,2 млрд.

Компания зафиксировала чистый убыток в размере $123 млн при валовой прибыли в $1,87 млрд.

Block не проводила переоценку приобретенных биткоинов. По состоянию на 30 июня позиция в первой криптовалюте оценивалась в $245 млн.

Worldcoin наладит производство устройств Orb для сканирования глаз

Производство и эксплуатация сканирующих радужную оболочку устройств Orb от Worldcoin могут стать децентрализованными. Об этом заявил соучредитель компании Алекс Блания в подкасте The Scoop.

По его словам, производственные стимулы будут вплетены в токеномику проекта. Тем не менее открытое производство Orbs несет риски несанкционированного сбора данных третьими лицами, отметил разработчик.

Ранее Worldcoin обнародовал детали дизайна верифицирующих устройств, поэтому другие организации теоретически могут создать собственные версии.

«Это будет похоже на майнинг биткоина, который добывают для защиты сети, где производители также будут зарабатывать WLD с каждым Orb, который они создают и передают в работу», — отметил Блания.

Весь следующий год Worldcoin посвятит децентрализации и организации массового производства устройств для сканирования сетчатки. Блания добавил, что в создании устройств может участвовать целый ряд производителей: от небольших компаний до технологических гигантов.

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Обвиняемые в отмывании криптовалюты, украденной с биржи Bitfinex в 2016 году, признали вину

Илья Лихтенштейн и Хезер Морган, обвиняемые в отмывании связанных со взломом биржи Bitfinex в 2016 году биткоинов на миллиарды долларов, признали вину. Об этом сообщает Минюст США.

Лихтенштейн признал себя виновным в заговоре с целью отмывания денег, ему грозит 20 лет тюрьмы. При этом он по-прежнему отрицает свою связь со взломом торговой платформы.

Морган согласилась с обвинениями в заговоре с целью отмывания денег и с целью обмана США. В совокупности ей грозит до 10 лет заключения.

Согласно судебным документам, Лихтенштейн получил доступ к сети Bitfinex с помощью «передовых хакерских инструментов». Он осуществил более 2 000 транзакций, переведя 119 754 BTC с биржи на личный кошелек. После этого обвиняемый удалил учетные данные для доступа и другие файлы журналов посещений.

Вместе с супругой они отмывали средства множеством способов — от использования вымышленных личностей и сервисов микширования до открытия бизнес-счетов и покупки золотых монет.

Часть материалов судебного дела засекречена.

Власти США задержали Илью Лихтенштейна и Хезер Морган в феврале 2022 года. У супругов изъяли 94 643 BTC ($3,6 млрд на тот момент) из украденных у биржи 119 754 BTC.

В июле 2023 года Министерство внутренней безопасности США вернуло Bitfinex часть похищенных средств — 6,917 BCH и $312 219,7 наличными.