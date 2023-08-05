Национальный банк в течение недели, с 31 июля по 4 августа, купил на межбанковском валютном рынке $2,03 млн и продал $460,31 млн. Чистая продажа валюты составила $458,28 млн против $349,33 млн на прошлой неделе. Об этом свидетельствуют данные регулятора.
Нацбанк увеличил продажу валюты на межбанке на более чем $100 миллионов
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Таким образом, Нацбанк увеличил чистую продажу валюты по сравнению с прошлой неделей на $108,95 млн.
С начала года НБУ на межбанке:
- купил $192,37 млн;
- продал $14 741,38 млн.
Чистая продажа валюты составила $14 549,01 млн.
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Источник: Минфин
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