Нацбанк увеличил продажу валюты на межбанке на более чем $100 миллионов

Национальный банк в течение недели, с 31 июля по 4 августа, купил на межбанковском валютном рынке $2,03 млн и продал $460,31 млн. Чистая продажа валюты составила $458,28 млн против $349,33 млн на прошлой неделе. Об этом свидетельствуют данные регулятора.

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Таким образом, Нацбанк увеличил чистую продажу валюты по сравнению с прошлой неделей на $108,95 млн.

С начала года НБУ на межбанке:

купил $192,37 млн;

продал $14 741,38 млн.

Чистая продажа валюты составила $14 549,01 млн.

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