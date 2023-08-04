В 2023 году Украина привлекла $28 млрд поддержки от партнеров. Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил сегодня на заседании правительства.
Украина в этом году уже привлекла $28 миллиардов поддержки от партнеров — Шмыгаль
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По его словам,
Шмыгаль отметил, что сейчас наше государство готовит План для Украины в рамках реализации программы Ukraine Facility от ЕС. Это программа на четыре года в размере 50 млрд. евро для поддержки страны.
«На четыре года рассчитана и программа МВФ — $15,6 млрд, которые будут помогать нам профинансировать дефицит бюджета, и гарантии поддержки от стран-доноров МВФ еще на $115 млрд», — добавил премьер.
Напомним
«Минфин» писал о том, что Национальный банк ожидает, что в этом году международная помощь составит $42 млрд.
Источник: Минфин
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