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4 августа 2023, 14:39 Читати українською

Расходы рф на войну выросли до трети всех расходов бюджета — Reuters

Россия к середине 2023 года израсходовала весь утвержденный на год военный бюджет и вынуждена удвоить расходы на армию до 9,7 трлн рублей ($102 млрд), что составляет треть государственного бюджета рф. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на закрытый правительственный документ о распределении бюджетных расходов.

Россия к середине 2023 года израсходовала весь утвержденный на год военный бюджет и вынуждена удвоить расходы на армию до 9,7 трлн рублей ($102 млрд), что составляет треть государственного бюджета рф.
Фото: dialog.ua

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В первом полугодии 2023 года россия уже потратила на оборону 5,59 трлн рублей ($54 млрд), или на 12% больше, чем было предусмотрено на весь 2023 год. Это 37,3% (по плану было 17,1%) суммарных расходов бюджета за полугодие (14,97 трлн рублей) и 19,2% всего годового бюджета.

Почти весь (97,1%) рост бюджетных расходов пришелся на производство оружия, армию и связанные с ней статьи. Такой высокой доли военных расходов в россии не было больше десяти лет, а скорее всего и больше. Максимально она достигала 23%.

В агентстве отметили, что в закон о бюджете на 2023 год было заложено 4,91 трлн рублей по статье «национальная оборона», что в 1,5 раза больше, чем годом ранее.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
matroskin
matroskin
4 августа 2023, 15:14
#
Сьогодні Шмигаль заявив, що Україна тратить на ЗСУ в півтора рази більше ніж весь бюджет.
https://news.finance.ua/ua/2-trln-na-zsu-shmyhal-rozpoviv-pro-vytraty-ukrainy-na-viynu-z-rf
Так що у них «до третини» не є оптимістичною новиною.
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0
mytnyk
mytnyk
4 августа 2023, 15:24
#
У нас є міжнародна допомога, якої у рашки немає
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