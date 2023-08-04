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4 августа 2023, 14:02 Читати українською

В НБУ прогнозируют, что мораторий на повышение тарифов ЖКУ будет действовать до 2025 года

Национальный банк рассчитывает, что мораторий на повышение тарифов на отдельные услуги ЖКХ продлится до 2025 года и, в свою очередь, будет сдерживать инфляцию. Об этом говорится в новом «Инфляционном отчете» НБУ.

Национальный банк рассчитывает, что мораторий на повышение тарифов на отдельные услуги ЖКХ продлится до 2025 года и, в свою очередь, будет сдерживать инфляцию.
Фото: te.20minut.ua

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Нацбанк напомнил, что мораторий на повышение тарифов распространяется на такие жилищно-коммунальные услуги как газ, горячая вода и отопление.

Тарифы на электроэнергию для домохозяйств в июне повысились несколько больше, чем ожидал НБУ, однако это не помешало дальнейшему снижению административной инфляции.

В настоящее время годовые темпы роста административно регулируемых цен снизились до 12,5%. Но уже в 2024 году инфляция вырастет до 15%, прежде всего, из-за повышения тарифов на отдельные услуги ЖКХ и дальнейшего подорожания табачной продукции в результате повышения акцизов.

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В 2025 году административная инфляция ускорится до 19% - прежде всего на фоне завершения моратория на повышение тарифов на газ, горячую воду и теплоснабжение и объективной необходимости их повышения.

«Учитывая высокую социальную значимость этого вопроса ожидается, что повышение тарифов будет поэтапным и продлится несколько лет вместе с расширением социальной поддержки», — отметили в Нацбанке.

Источник: Минфин
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Антон Куминов
Антон Куминов
4 августа 2023, 14:09
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