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4 августа 2023, 11:32 Читати українською

Нацбанк прогнозирует рост зарплат в Украине

Средняя номинальная зарплата в Украине в 2023 году вырастет на 19,6%, а реальная (с учетом инфляции) на 3,9%. Прогноз Национального банка несколько улучшен по сравнению с апрелем, когда регулятор ожидал роста реальной зарплаты на 3,7%. Об этом говорится в новом «Инфляционном отчете» НБУ.

Средняя номинальная зарплата в Украине в 2023 году вырастет на 19,6%, а реальная (с учетом инфляции) на 3,9%.
Фото: slovoidilo.ua

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Зарплата

По прогнозу Нацбанка:

  • в 2024 году номинальная зарплата вырастет на 16,1%, реальная — на 5,2%,
  • в 2025 году номинальная зарплата вырастет на 12,8%, реальная — на 5,4%.

Также НБУ прогнозирует, что в 2024 году минимальная зарплата вырастет с 6 700 грн до 7 665 грн, а в 2025 году — до 8 200 грн.

По данным регулятора, конкуренция предприятий за квалифицированных работников вместе с оживлением экономической активности, а также выплаты в бюджетном секторе, в частности военным, обусловили определенное улучшение финансового состояния домохозяйств.

Опосредованные оценки по налоговым данным, а также по зарплатам, предлагаемым в вакансиях на сайтах поиска работы, свидетельствуют, по меньшей мере, о дальнейшем росте номинальной оплаты труда. А по данным о выплате зарплат на карточки банков — росла и оплата труда в реальном измерении. Это, в частности, объясняется и замедлением инфляции.

По-прежнему весомую поддержку доходам населения оказывали социальные выплаты из бюджета и индексация пенсий.

НБУ прогнозирует, что восстановление экономики будет вызывать дальнейшее оживление спроса на рабочую силу, что на фоне все еще высокой инфляции будет поддерживать значительные темпы роста номинальных трудовых доходов, особенно в секторах, где будет возникать дефицит квалифицированной рабочей силы. В послевоенное время этому будет дополнительно способствовать усиление конкуренции с зарубежными работодателями за мобильную рабочую силу.

«Повышение трудовых доходов в реальном измерении возобновится в текущем году, однако темпы будут оставаться достаточно низкими из-за все еще высокой инфляции и медленного роста производительности», — говорится в отчете.

Напомним

«Минфин» писал, что средняя заработная плата за I квартал 2023 года выросла на 3,1% по сравнению с мартом 2022 года.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+28
TAN72
TAN72
4 августа 2023, 12:23
#
Насколько тогда поднимут цены и тарифы?
+
+28
Eventop
Eventop
4 августа 2023, 13:02
#
Зарплати на 3.7%, а ціни на 13.7%.
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