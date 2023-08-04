Курс валют на 4 августа: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

В пятницу, 4 августа, на наличном рынке курс доллара в покупке вырос на 10 копеек, а в продаже не изменился. Евро не изменился.

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В обменниках доллар не изменился. Курс евро в покупке потерял 1 копейку, а в продаже не изменился.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 36,95−37,50 грн. Евро покупают за 40,75 грн, а продают за 41,50 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,45−37,50, евро — 41,22−41,45 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 36,56−36,93 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 40,04−40,43 грн/евро.

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