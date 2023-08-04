Инфляция и дальше будет замедляться, а экономика будет восстанавливаться — прогноз НБУ

В 2023 году инфляция снизится до 10,6%, а реальный ВВП вырастет на 2,9%. В последующие годы инфляция будет в дальнейшем замедляться, а восстановление экономики ускорится. Об этом говорится в Инфляционном отчете Национального банка за июль 2023 года.

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Этот сценарий основан на предположении о существенном снижении рисков безопасности с середины 2024 года. В своих расчетах НБУ также учитывал последствия теракта РФ на Каховской ГЭС и прекращение работы «зернового коридора».

Инфляция будет снижаться в течение 2023−2025 годов

По прогнозу НБУ, потребительская инфляция в 2023 году замедлится до 10,6%, а базовая — ниже 9%. Этому в значительной степени поспособствуют меры НБУ по обеспечению устойчивости валютного рынка, а также фиксация основных тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Большое влияние будет иметь и общее снижение мировых цен.

Зато более быстрому замедлению инфляции помешают последствия подрыва Каховской ГЭС, что, в частности, отрицательно скажется на урожаях отдельных овощей и фруктов.

Кроме того, на потребительские цены повлияет и возврат довоенного уровня налогообложения горючего. Инфляция продолжит замедляться в последующие годы. После снижения рисков безопасности ожидается налаживание более эффективных логистических маршрутов и восстановление производственных мощностей.

Это будет способствовать уменьшению издержек бизнеса и росту предложения товаров, в том числе продовольствия. В результате потребительская инфляция в 2024 году снизится до 8,5%, а базовая — до 7%.

«Сохранение сравнительно жестких монетарных условий приблизит инфляцию к верхнему пределу целевого диапазона НБУ 5% ±1 в. п. в 2025 году, в то же время базовая инфляция снизится до 3%», — говорится в сообщении НБУ.

В послевоенный период основной вклад в общую инфляцию будет иметь корректировку административных цен и тарифов, которая, однако, будет поэтапной и будет сопровождаться расширением социальной поддержки населения.

Восстановление экономики будет продолжаться

НБУ улучшил прогноз по росту реального ВВП в 2023 году до 2,9% (с 2,0% в апрельском Инфляционном отчете). Это объясняется устойчивостью населения и бизнеса к вызовам войны, более стремительным восстановлением внутреннего спроса и пересмотром повышения оценки урожаев.

Рост экономики ускорится после снижения рисков безопасности — до 3,5% в 2024 году и 6,8% в 2025 году. Этому будут способствовать восстановление экспортной логистики в Черном море, улучшение деловых и потребительских настроений, а также стимулирующая фискальная политика.

В то же время оценка роста в 2024 году была ухудшена по сравнению с предыдущим прогнозом из-за более длительного периода высоких рисков безопасности. Экономика и дальше будет находиться ниже своего потенциального уровня.

Среди причин этого довольно медленные процессы оживления рынка труда, восстановления производственных мощностей и возвращения экспортеров на утраченные рынки сбыта.