Украинский мобильный оператор Vodafone теперь предлагает своим клиентам возможность приобрести eSIM через приложение. Об этом говорится в сообщении компании.
Украинский мобильный оператор начал продажу eSIM через monobank
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Электронная SIM-карта от Vodafone с тарифом Joice Pro всего за 200 гривен. Тариф Joice Pro включает 25 ГБ и 1200 минут для звонков на любые сети в Украине.
Что известно
Новые абоненты могут выбрать номер из предложенных пяти вариантов. После приобретения владельцы устройств на iOS смогут загрузить eSIM непосредственно на свой смартфон через приложение, без необходимости сканирования QR-кода.
В скором времени такая возможность будет доступна и для пользователей Android-устройств.
Оператор отмечает, что eSIM позволяет иметь до 10 номеров в одном гаджете. Также в Vodafone добавили, что такую карту нельзя потерять или повредить.
Источник: Минфин
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