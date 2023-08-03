Игорный бизнес в июле уплатил почти 400 миллионов гривен налогов

В июле государственный бюджет получил 395,6 млн грн налогов от игорного бизнеса. Об этом сообщил первый заместитель главы налогового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк в Telegram.

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По его словам, это вдвое больше, чем за весь 2021 год, но по сравнению с мартом 2023 года, когда в бюджет поступило 482 млн грн, показатель упал почти на 100 млн грн (-17,9%).

«Уже вижу, что за некоторыми операторами большое падение по НДФЛ с выигрыша», — добавил нардеп.

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