В июле государственный бюджет получил 395,6 млн грн налогов от игорного бизнеса. Об этом сообщил первый заместитель главы налогового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк в Telegram.
Игорный бизнес в июле уплатил почти 400 миллионов гривен налогов
► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
По его словам, это вдвое больше, чем за весь 2021 год, но по сравнению с мартом 2023 года, когда в бюджет поступило 482 млн грн, показатель упал почти на 100 млн грн (-17,9%).
«Уже вижу, что за некоторыми операторами большое падение по НДФЛ с выигрыша», — добавил нардеп.
Читайте: Игорный бизнес в апреле уплатил налогов на 452 миллиона
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 3 незарегистрированных посетителя.
Комментарии