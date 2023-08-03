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3 августа 2023, 16:40 Читати українською

Украинцы в июле продали больше валюты, чем купили

Объемы продаж населением Украины валюты в июле уже второй месяц подряд превысили объемы ее покупки. Чистая продажа составила $76,6 млн по сравнению с $17,8 млн в июне, в то время как предыдущие 11 месяцев украинцы существенно больше покупали валюты, чем продавали. Об этом передает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на данные НБУ.

Объемы продаж населением Украины валюты в июле уже второй месяц подряд превысили объемы ее покупки.
Фото: epravda.com.ua

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Продажа валюты

Отмечается, что такой результат обеспечил чистую продажу безналичной валюты: в прошлом месяце она увеличилась до $201,8 млн с $194,2 млн в июне и $91,6 млн в мае.

При этом объем продаж населением безналичной валюты составил в июле $285,2 млн по сравнению с $277,2 млн в июне, объем покупки — соответственно $83,4 млн и $82,9 млн.

Такая динамика связана с потерей в последние месяцы интереса населения к покупке безналичной валюты из-за размещения ее на трехмесячный депозит, поскольку с укреплением гривны разница между курсами на наличном и безналичном рынках теперь минимальна.

Что касается наличной валюты, то ее покупка в июле снизилась по сравнению с июнем чуть больше продажи: покупка — с $1,57 млрд до $1,5 млрд, продажа — с $1,398 млрд до $1,382 млрд.

Согласно этим данным НБУ, оборот на официальном наличном валютном рынке в июле составил $2,9 млрд, что почти на 40% больше, чем в июле 2022 года.

Источник: Минфин
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Комментарии - 6

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0
Alex2006
Alex2006
3 августа 2023, 16:42
#
Порозумнішали, це радує
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+15
Kharakternyk
Kharakternyk
3 августа 2023, 16:55
#
Та навпаки — продають по мінімальному курсу, а потім скупляються на хаях. Зараз якраз потрібно купувати, а на новорічні свята продавати:)
+
0
Alex2006
Alex2006
3 августа 2023, 18:02
#
А може це і є хай? Чи може вони просто порозумнішали і зрозуміли, що гривневі інструменти вигідніші, ніж збитки від купівлі долару? https://minfin.com.ua/blogs/alex2006/211367/
+
0
xsw341
xsw341
3 августа 2023, 18:51
#
Как только НБУ отвяжет курс он уйдет далеко за 40
+
+15
viicore
viicore
3 августа 2023, 19:02
#
Никуда он не уйдет пока есть донорская помощь. Каждую неделю залетает котлета такая как раньше ждали от мвф раз в году и под нее курс сразу падал, как только дали, а тут такое просто постоянно, понятно что ее тут же вяжут гривнами свежими и никто не хочет ронять курс. Последнее о чем сейчас можно париться
+
0
Alex2006
Alex2006
3 августа 2023, 19:15
#
Мрії кабанчиків) Яки олень буде купувати по 40, коли після перемоги курс впаде нижче 33?)
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