Украинцы в июле продали больше валюты, чем купили

Объемы продаж населением Украины валюты в июле уже второй месяц подряд превысили объемы ее покупки. Чистая продажа составила $76,6 млн по сравнению с $17,8 млн в июне, в то время как предыдущие 11 месяцев украинцы существенно больше покупали валюты, чем продавали. Об этом передает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на данные НБУ .

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Продажа валюты

Отмечается, что такой результат обеспечил чистую продажу безналичной валюты: в прошлом месяце она увеличилась до $201,8 млн с $194,2 млн в июне и $91,6 млн в мае.



При этом объем продаж населением безналичной валюты составил в июле $285,2 млн по сравнению с $277,2 млн в июне, объем покупки — соответственно $83,4 млн и $82,9 млн.



Такая динамика связана с потерей в последние месяцы интереса населения к покупке безналичной валюты из-за размещения ее на трехмесячный депозит, поскольку с укреплением гривны разница между курсами на наличном и безналичном рынках теперь минимальна.



Что касается наличной валюты, то ее покупка в июле снизилась по сравнению с июнем чуть больше продажи: покупка — с $1,57 млрд до $1,5 млрд, продажа — с $1,398 млрд до $1,382 млрд.



Согласно этим данным НБУ, оборот на официальном наличном валютном рынке в июле составил $2,9 млрд, что почти на 40% больше, чем в июле 2022 года.