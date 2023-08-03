Российский Сбербанк во втором квартале 2023 года получил рекордные 380,3 млрд рублей (около $4,06 млрд) прибыли. Рост по сравнению с первым кварталом составил 6,5%. Об этом говорится в сообщении банка.
Крупнейший банк россии несмотря на санкции, получил рекордную прибыль в своей истории
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Финпоказатели банка
По итогам первого полугодия 2023 г. крупнейший банк рф получил 737,5 млрд рублей (почти $8 млрд) чистой прибыли по МСФО. Рентабельность капитала составила 25,5%.
Увеличение прибыли произошло на фоне роспуска созданных в 2022 году резервов. В Сбербанке отметили, что на положительном финансовом результате сказалась продажа Sberbank Europe AG — австрийской «дочки» банка. Сумма сделки не раскрывается.
«Мы сейчас распустили резерв в июне — был создан большой резерв по нашему банку европейскому, мы его продали. В прошлом году мы потеряли в доходности на капитал, в этом году будет такой выброс прибыли. Мы его не считаем нормальным, то есть это one-off, разовая прибыль», — ранее говорил председатель правления банка Герман Греф.
Источник: Минфин
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